Einordnen | Neu ordnen

Einordnen: Die Bilanz der Massentests, na ja, es hätte wirklich besser laufen können, doch was sind die Gründe? Zwischen der Freiwilligkeit, die den Massentests als Strategie nicht gerade zu einem Höhenflug verholfen hat, und der Impfpflicht, die derzeit wieder als Idee herumgeistert, wäre kreative Politik gefragt, kommentiert heute Conny Bischofberger. Wenn statt der Vorteile, sich prophylaktisch testen zu lassen - Gewissheit, Dienst an der Allgemeinheit, null Kosten -, Nachteile im Vordergrund stehen, etwa dass man unter Umständen Weihnachten in Quarantäne verbringen muss, dann wird es schwierig, die Bevölkerung zu überzeugen. 4000 Infizierte wurden bisher gefunden, das ist trotzdem ein Erfolg. Dass nun überlegt wird, Gutscheine an all jene auszuteilen, die das Angebot der Regierung in Anspruch nehmen, ist wenigstens kreativ - im Gegensatz zum Plan, Menschen zur Corona-Impfung zu verpflichten - nein, zwingen, wie es die FPÖ nennt, kann man sie schon gar nicht. Nur 17 Prozent wollen sich laut Umfrage impfen lassen, und das ist genau das Dilemma der Politik. Wenn die Bevölkerung nicht will, dann nützt weder das freiwillige Gratisangebot mit Zusatzgeschenk noch eine gesetzliche Pflicht.