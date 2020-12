LaBeouf: Geschlechtskrankheit überschminkt

„Transformers“-Star Shia LaBeouf soll seine Ex-Freundin FKA twigs mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt haben, nachdem er die Symptome mit Make-up vor ihr verborgen hatte. Das soll in der schockierenden Klage der Sängerin und Schauspielerin stehen, die sie am Freitag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht hat. Unterstützt wird sie von Songwriterin Sia, die LaBeouf vorwirft, sie in eine „ehebrecherische Beziehung“ verwickelt zu haben.