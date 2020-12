Kärntner Händler mit 1. Einkaufssamstag zufrieden

„Gastronomie und Hotellerie fehlen dem Handel sehr, insbesondere in den Wintertourismus-Regionen“, erklärt Handelsverbandsprecher Rainer Will. Durch den Lockdown light entgingen der Branche weiterhin 150 Millionen Euro pro Woche, rechnet der Handelsverband. Verschärfend kam gestern ein flächendeckender Ausfall bei Kartenzahlungen hinzu. Dadurch gab es Verzögerungen an den Kassen. Die entstandenen Staus machten die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln vielerorts schwer umsetzbar.