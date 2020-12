Die einsame Not des Krankseins

Anton H. leidet an einer schweren Herz-Lungen-Erkrankung, der Niederösterreicher hat schon viele Operationen hinter sich. Und er hat deswegen letztlich auch seinen geliebten Job verloren: Jahrelang war er in der Forstverwaltung tätig, die Arbeitgeber waren sehr zufrieden mit ihm, trennten sich erst nach eineinhalb Jahren Krankenstand von ihm. Nun wäre ein stundenweiser Arbeitswiedereinstieg geplant gewesen, doch: Corona kam dazwischen. Anton ist traurig, das merkt man ihm an. Eine Tagesstruktur fehlt ihm. Nutzlos fühlt er sich. „Dass ich nicht arbeiten gehen kann, ist das Schlimmste.“