Hunderte Kleidungsstücke für obdachlose Frauen

Rund 250 Jacken, 300 Schals, 200 Mützen, 100 Paar Handschuhe und 800 Euro an Geldspenden für Hygieneartikel! Miss Alpin Lisa Chitana Harasser und andere Schönheitsköniginnen können stolz auf sich sein. In wenigen Wochen sammelten sie kistenweise Kleidungsstücke für obdachlose Frauen in Innsbruck und unterstützten dabei den Benefizverein von Reini Happ ...