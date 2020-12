Brand in Steindorf: Frau gerettet, ihr Hund starb

Bei einem Küchenbrand in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See konnte Freitagnachmitag eine 62-Jährige gerettet werden. Ein Nachbar hatte ihre Hilfeschreie gehört und sie aus der Wohnung gebracht. Die Frau weigerte sich jedoch, das Mehrparteienhaus zu verlassen, da ihr Hund noch in der Wohnung war. Dieser wurde später verendet aufgefunden.