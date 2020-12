Lewandowski, Messi, Ronaldo: Einer wird gewinnen!

Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) sind die drei Finalisten bei der Wahl zum Weltfußballer 2020! Das teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit. Die Bekanntgabe des Siegers findet am 17. Dezember in der FIFA-Zentrale in Zürich statt.