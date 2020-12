Hass-im-Netz-Paket ++ Neuer „Star-Wars“-Film kommt

Am Donnerstag wurde im Nationalrat das Gesetzespaket „Hass im Netz“ beschlossen. Damit soll man in Zukunft leichter gegen Urheber von Hass-Postings vorgehen können. Und: „Star-Wars“-Fans wachen heute mit schönen Nachrichten auf: Ein neuer Film der Weltraum-Saga kommt zu Weihnachten 2023 in die Kinos! Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Annie Müller Martinez.