Einbrecher klauten teure Fahrräder aus Geschäft

Auf hochpreisige Mountainbikes, E-Bikes und auch Rennräder hatten es Einbrecher in Radstadt abgesehen: Sie drangen in der Nacht auf Donnerstag in ein Sportfachgeschäft ein, indem sie die Türverriegelung überwindeten. Mehr als 40 Fahrräder ließen die Diebe mitgehen und richteten somit einen Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro an.