Endlich wieder aufgesperrt für die Kunstfans

Renate Schwarzer (1945 bis 2007) lebte in Freistadt, und sie liebte die Mühlviertler Landschaft. Sie hatte Kunstgeschichte studiert, widmete sich aber vollends der Naiven Malerei. Diese Richtung verharrt bewusst in der traditionellen Volkskunst. Das Besondere an ihren Werken aber ist die Technik. „Sie hat perfekte Hinterglasbilder gemacht, das können nicht viele“, sagt Alex Seidler.