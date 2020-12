Öffentlicher Verkehr wird nun noch attraktiver

Gerade das Busangebot wird massiv ausgeweitet. So starten im Gailtal (zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor) sowie zwischen Klagenfurt und Feldkirchen Schnellbus-Verbindungen mit Taktverkehren. Verbesserungen gibt es ebenfalls in der Region Wörthersee, wo die Kurse zwischen Velden und Klagenfurt wesentlich erhöht werden. Auf der Schiene wird es außerdem erstmals auf den S-Bahn-Linien auch an den Wochenenden einen einheitlichen Taktverkehr geben. Ausgeweitet werden im Sommer außerdem die „Radsprinter-Züge“. Neben der Verbindung in die Hohen Tauern wird es Radzüge nach Jesenice sowie von Klagenfurt in Richtung Petzen geben. Der Verein Fahrgast Kärnten lobt den Fahrplan als „großen Wurf.“