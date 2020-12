„Ich hatte Angst, nicht mehr lesen zu können“

„Plötzlich, an einem Tag im August 2019, war da so ein komisches Fremdkörpergefühl im Auge. Ich habe gedacht, etwas ist mir hinein geflogen, habe ausgespült und gesucht, aber es war nichts zu entdecken“, erinnert sich Lucia Riedl an die ersten Momente ihres Augenleidens. „Ich ging am nächsten Tag gleich zum Augenarzt, der zufälligerweise ein AMD-Spezialist war.“ Schnell wurde die Diagnose gestellt: Feuchte Makuladegeneration. Da bei dieser Erkrankung jeder Tag für das Sehvermögen wertvoll ist, startete man im Wiener AKH (nach sorgfältigster Untersuchung) sofort mit der Behandlung. „Einmal im Monat bekomme ich eine Injektion ins Auge verabreicht. Das hört sich allerdings viel schlimmer an, als es ist“, lacht die 76-Jährige. „Es geht alles ganz schnell: Das Auge wird mit Tropfen betäubt. Die Spritze sehe ich gar nicht kommen, weil ich in eine bestimmte Richtung schauen muss, und dann ist alles auch schon vorbei. Anfangs hatte ich richtig Angst, jetzt schlägt mein Herz nicht einmal mehr schneller.“ Größere Furcht hatte die aktive Pensionistin davor, ihrem liebsten Hobby, dem Lesen, nicht mehr nachgehen zu können. „Eine Bekannte mit AMD wurde fast blind, diese schreckliche Vorstellung beschäftigte mich schon sehr lange“, gibt die Niederösterreicherin zu. „Durch die Therapie kann ich jedoch mein gewohntes Leben weiterführen. Wenn sich mein Sehvermögen künftig nicht verschlechtert, wäre ich zufrieden.“