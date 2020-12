Bürgerlisten-Partei will Klarheit über Islamisten

„Inhaltsleer und beängstigend“

Mit der Antwort des Innenministeriums ist Gollner aber nicht zufrieden, er nennt sie (etwas widersprüchlich) „ebenso inhaltsleer wie beängstigend“ und fasst sie so zusammen: „Von den rund 330 Jihadisten, die sich von Österreich aus der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben, seien knapp 100 - kampferprobte Terroristen - wieder zurück in unser Land gekehrt. Gegen diese werde nun zwar ermittelt, ob es zu Anzeigen komme und wie in weiterer Folge mit ihnen umzugehen sei, läge in der Zuständigkeit des grünen Justizministeriums.“