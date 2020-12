Rassismus-Eklat ++ Bullen greifen nach den Sternen

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Rassismus-Skandal in der Champions-League, die Ergebnisse von den gestrigen Spielen in der Königsklasse, das heutige Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Atletico Madrid und die Ergebnisse vom gestrigen Spieltag in der Spusu Liga (alles im Video oben).