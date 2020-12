Frust und Offener Brief an der Grenze zu Bayern

In Bayern gelten seit heute, Mittwoch, wieder verschärfte Corona-Maßnahmen, was auch Auswirkungen auf den kleinen Grenzverkehr hat. Ausnahmen gibt es nur noch für Transitpendler und Familienbesuche. Die Bürgermeister von Oberndorf und Laufen wenden sich mit einem Offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.