Corona-Krise: Fällt Weihnachten heuer aus?

Noch vor Weihnachten sollen so viele in Österreich wie möglich durchgetestet und Corona-Positive so aus dem Kreislauf genommen werden. Zeitgleich öffnete der Handel - die ohnehin noch hohen Infektionszahlen könnten damit wieder steigen. Auch in den Spitälern kann von einer nachhaltigen Entspannung der Lage nicht gesprochen werden. Die Situation ist weiter angespannt. Aber was wird dann aus Weihnachten? Darüber spricht Katia Wagner unter anderem mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) im #brennpunkt-Talk.