Corona-Krise lässt Shopping-Lust verebben

Wie die beiden sind am Marienfeiertag viele in der Altstadt unterwegs – der erwartete große Ansturm auf die Geschäfte blieb allerdings aus: Auch am zweiten Tag nach dem dreiwöchigen Lockdown sind die Läden zwar gut besucht, wenig erinnert allerdings an den Einkaufswahn der vergangenen Jahre am 8. Dezember.