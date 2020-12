„Ich spiele den Service-Mann für Franz Klammer“

Dreh mit Ski-Kaiser

Doch der dickere Fisch ist schon an der Angel, denn der Schauspieler ist ab Februar beim Dreh über Franz Klammer, den Ski-Kaiser der 1970er Jahre, dabei. „Ich spiele seinen Service-Mann und Manager, bin wie ein Bruder für ihn.“ Drei Monate wird gedreht, u.a. am Patscherkofel. Regisseur Andreas Schmied hat den jungen Franz Klammer mit Julian Waldner besetzt. Schiffkorns Eltern stammen übrigens aus Linz, er wuchs in Innsbruck auf: „Aber unsere Familientreffen finden immer in Neuhofen/Krems statt.“