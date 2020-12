Paar aus Bad Hall zündet Turbo für den Autohandel

Bieterverfahren läuft anonymisiert

„Derzeit arbeiten wir noch an der finalen Entwicklung“, sagt Jörg Pürstinger, der in seinem Brotberuf selbst Autoverkäufer ist. Das Bieterverfahren auf carzar.eu verläuft übrigens anonymisiert. Erst am Ende der Auktion wird zwischen dem Bestbieter und Verkäufer ein Kontakt hergestellt.