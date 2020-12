Shopping-Wahnsinn blieb in Salzburg aus

Schauplatzwechsel in den Pongau: Auch im Karo-Einkaufszentrum in Bischofshofen herrscht weniger Trubel als vorab erwartet: Viele Pongauer kaufen ein, Menschenmassen sucht man jedoch vergeblich. In Zell am See waren vor allem die Baumärkte gefragt, wie der überfüllte Parkplatz beim Hagebaumarkt Ebster zeigte.