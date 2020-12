Neapels Pizzabäcker bauten Weihnachtskrippe

Krippentradition in Neapel

Diese Form der Darstellung als überdimensionale Puppenstube hat in Neapel Tradition. Dort finden sich in der Altstadt viele Geschäfte, in denen andere Handwerker alle möglichen Arten von Krippenfiguren fertigen und verkaufen. Manchmal machen sie auch Nachbildungen von Politikern und Fußballstars - oder von Pizzabäckern mit weißer Schürze.