„Das richtige Naserl - wie damals unter Schilcher“

Was Besonderes war auch Sturms 4:0 am Samstag in Wien. Man muss zwar sagen, dass die Austria in der ersten Viertelstunde in beiden Halbzeiten besser war - bei Sturm stimmt aber derzeit auch die Moral. Und wie die Mannschaft, wenn es einmal läuft, die Aktionen fertig spielt, zeigt die Qualität, die einige Fußballer in den Reihen der Grazer haben.