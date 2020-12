Eisbullen verstärken sich im Angriff

Schon länger war klar, dass sich die Eisbullen nach der schweren Verletzung von Center Filip Varejcka im Angriff verstärken müssen. Jetzt haben die Bulls Nägel mit Köpfen gemacht und den 33-jährigen David McIntyre verpflichtet. Der Stürmer spielt seit 2014 in Europa, ging unter anderem für Zug und Lugano in der Schweiz aufs Eis. 62 Tore und 94 Vorlagen in 193 Spielen im Nachbarland stehen auf der Visitenkarte des Kanadiers.