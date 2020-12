Gmunden verliert Boden auf Leader Klosterneuburg

Die Swans Gmunden haben in der Basketball-Superliga den Anschluss an Spitzenreiter Klosterneuburg verpasst. Die Oberösterreicher mussten sich am Sonntag bei BC Vienna mit 67:79 (31:38) geschlagen geben und liegen bei einem Spiel mehr nun zwei Zähler hinter den Dukes. Die Wiener reihen sich als Dritter ein. Der UBSC Graz deklassierte St. Pölten mit 93:59 (54:30) und hievte sich damit auf den vierten Rang. Oberwart schlug Schlusslicht Traiskirchen auswärts mit 80:71 (33:40).