Durchatmen, dann folgen die nächsten Schneefälle!

Wieder 50 Zentimeter Neuschnee

Laut Wetterdienst UBIMET lassen Regen und Schnee am Montag in den stark betroffenen Regionen in Osttirol deutlich nach, die Nacht auf Dienstag sollte sogar trocken ausfallen. Ein nächstes Tief kündigt sich jedoch bereits für Dienstag an. Da muss laut den Prognosen im Süden wieder mit stärkerem Schneefall gerechnet werden, der bis Mittwochmittag anhält. Dann sind in den Tälern wieder Neuschneemengen bis 50 Zentimeter möglich.