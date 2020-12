Der weite Weg zur Inklusion

Menschen mit Beeinträchtigung sollen in allen Facetten am gesellschaftlichen Leben teilhaben können - so sieht es die UN-Behindertenkonvention vor, die 2008 in Kraft getreten ist und auch von Österreich ratifiziert wurde. Das bedeutet, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch ganz normal arbeiten sollen dürfen. Die Realität sieht aber immer noch anders aus: Betriebe sind verpflichtet, pro 25 Mitarbeiter einen Arbeitnehmer mit Beeinträchtigung zu beschäftigen. Wer das nicht macht, muss eine "Strafe" zahlen. Diese ist mit 290 bis 400 Euro so niedrig bemessen, dass die meisten Unternehmen lieber die Ausgleichstaxe zahlen, als jemandem mit Beeinträchtigung eine Chance zu geben. Von 1040 Firmen im Ländle haben laut Sozialministerium im vergangenen Jahr nur knapp 300 die geforderte Quote erfüllt.