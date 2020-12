Erneut Probleme bei Anmeldungen in Salzburg

„Wie jedes neue EDV-System hat auch das für die Massentests noch Kinderkrankheiten und ist wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereift“, sagte Auer. Man habe mitbekommen, dass Personen Probleme bei der Anmeldung hatten. „Es kann aber trotzdem jeder zum Testen kommen, die Formulare können auch direkt bei uns ausgefüllt werden.“ Getestet wird bis Sonntagabend in der Schwarzenbergkaserne, in der Krobatinkaserne in St. Johann, in der Wallnerkaserne in Saalfelden und in der Struckerkaserne in Tamsweg. Eine Zahl der für heute, Sonntag, angemeldeten Personen konnte Auer aufgrund von Verlinkungsproblemen mit dem System nicht nennen.