Sax-Lady Susan P. ist in Experimentierlaune

Sie habe dazu etwa den Klang in der Natur, in einer Kirche oder den reflektierenden Oberflächen eines Betonrohrs erprobt. „Diese Resultate und Erfahrungen habe ich in meinen neuen Song einfließen lassen“, führt sie aus. Trotz dieser Experimente werde es alles in allem ein „chilliger Song“, verspricht sie. Auf dieser Eigenkomposition komme es zu einem Zusammenspiel von „groovigem Sax und rhythmischen Vocals“, fügt die Berufsmusikerin hinzu.