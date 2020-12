Übermut und Langeweile: Junge Vandalen geschnappt

Folgende Beschädigungen wurden festgestellt:

- In der Sportplatzstraße wurden sechs Schneestangen abgebrochen

- Beim Siedlervereinshaus wurde eine Mischmaschine aus dem Geräteschuppen ins Freie gezogen

- Beim Spielplatz (ehemaliger Sportplatz) wurden die hölzernen Seitenwände des Spieleturms eingetreten, Mistkübel aus der Halterung gerissen, ausgeleert und gemeinsam mit einer hölzernen Sitzbank in ein angrenzendes Feld geschmissen

- Außerdem wurden am Fußballplatz/Spielwiese zwei Kunststoff-Tore zerstört