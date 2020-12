Polizei sucht Spur zu unbekanntem Bombendroher

Aus einer Telefonzelle in St. Oswald/Freistadt rief ein Unbekannter Samstagmittag per Notruf bei der Polizei an und drohte damit, dass in vier Stunden in Linz vier Bomben explodieren würden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Polizei, Rettung und Samariterbund stand in Alarmbereitschaft.