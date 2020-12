Reger Andrang auf Lehrer-Massentest in Salzburg

Lehrer ärgerten sich über technischen Fehler

Einige Pädagogen überlegten nach der IT-Panne, nicht zum Test zu gehen. „Ich habe mich eigentlich schon auf ein freies Wochenende gefreut. Aber ich finde die Maßnahme trotzdem vor Schulbeginn besonders sinnvoll, also bin ich heute hier“, erzählt Franziska Kunze, Lehrerin an der Volksschule Elsbethen. Vor ihr in der Warteschlange stand Katharina Yasikoff, Kindergärtnerin in Aigen. „Meine Angst ist, dass am Wochenende so viele Pädagogen positiv getestet werden, dass wir einen Personalmangel haben.“ Für Notfälle dieser Art stehen laut Bildungsdirektion 40 Studenten zur Verfügung, die kurzfristig als Ersatzlehrer einspringen.