Hündin „Nikita“ soll Hanna Lust am Leben geben

Massive Angstzustände

„Sie hat schwere Depressionen mit massiven Angstzuständen, verweigert in schlechten Phasen den Kontakt zu anderen Menschen und ist auch nicht in der Lage, mit jemand zu telefonieren. Es wirkt dann, als ob sie an einer Glaswand ansteht“, sagt Mutter Anni (60), eine pensionierte Hilfspflegerin, die der Tochter rund um die Uhr beisteht. Schon als Kind war Hanna stark suizidgefährdet. „Wir wissen nicht warum, hatten ständig Sorge, dass etwas passiert.“