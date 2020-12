Täglich grüßt ein neues Engerl

Wer im Advent durch die Hofstallgasse in Salzburg spaziert, dem ist er bestimmt schon einmal aufgefallen: der Adventkalender in den Fenstern der Universitätsbibliothek. Um in Lockdown-Zeiten möglichst viele Menschen zu erreichen, sind die auf diese Weise gegenüber dem Festspielhaus ausgestellten Bilder heuer auch als Online-Kalender abrufbar. Unter dem Motto „Geflügelte Worte“ wird täglich eine andere Engelsdarstellung enthüllt, begleitet von heiteren bis berührenden literarischen Texten.