Regierungsvorhaben ohne Gesetzestext durchgewunken

„Ich cashe im Monat brutto 8930 Euro als Nationalrat. Aber ich will arbeiten dafür und nicht der Hampelmann sein und was beschließen, wo ich nicht weiß, was das sein soll. Nur damit der Kurz umsetzen kann, was er will." So hört sich ein aktueller Wutanfall des Linzer SPÖ-Arbeitervertreters im Nationalrat, Dietmar Keck, an.