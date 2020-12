Schneechaos: 500 Osttiroler Haushalte ohne Strom

Bei den von Stromausfällen betroffenen Gemeinden handelte es sich um Matrei in Osttirol, Kals am Großglockner, Ainet, Schlaiten, Nikoldsdorf und Tristach. In der Spitze waren Samstagfrüh kurzfristig rund 3500 Haushalte ohne Strom. Der Großteil der Störungen konnte aber laut Sprecher Christian Ammer innerhalb einer halben Stunde behoben werden.