Kurz: „Vieles ohne Ehrenamtliche nicht möglich“

„Gerade in Zeiten der Corona-Krise wird uns tagtäglich vor Augen geführt, welchen unschätzbaren Beitrag die ehrenamtlich engagierten Menschen für unser Land leisten. Vieles wäre ohne ihren Einsatz gar nicht möglich“, so der Kanzler. Kurz hob dabei besonders die Leistungen der Hilfs-, Betreuungs- und Rettungsorganisationen in diesem „herausfordernden Jahr“ hervor.