Bidens Amtseinführung wird nur kleine Zeremonie

Zu Tausenden strömen die Amerikaner normalerweise zur Amtseinführung ihrer Präsidenten in der Hauptstadt Washington. Auch Bidens Vereidigung am 20. Jänner werde wohl wie üblich auf einer Bühne auf den Stufen des Kapitols stattfinden, erklärte der künftige Präsident am Freitag. Um eine Virus-Ausbreitung bei den Feierlichkeiten zu verhindern, werde es aber vermutlich keine riesige Amtseinführungsparade geben.