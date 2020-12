Harald Höpperger will sauberes Image für Recycler

Der Tiroler Recycler Harald Höpperger wurde zu Österreichs obersten Vertreter in Sachen Entsorgung gewählt und ist nun Fachverbandsobmann in der WKO. Der Oberländer vertritt ab sofort die Interessen von rund 6000 Mitgliedsbetrieben und möchte starke Tiroler Ideen in Wien zur Umsetzung bringen.