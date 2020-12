Groteske um geplanten Supermarkt mitten im Grünen

Von einem Schildbürgerstreich in der 2200-Einwohner-Gemeinde Raab sprechen die Grünen. Mit Stimmen der elf FPÖ- und zwei SPÖ-Mandatare wurde im Gemeinderat die Umwidmung der Wiesinger-Gründe von einer landwirtschaftlichen Fläche in ein Gebiet für Geschäftsbauten in die Wege geleitet. Alle neun ÖVP-Politiker und die drei Gemeinderäte der Grünen stimmten dagegen.