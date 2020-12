Wiedersehen mit Graffitis, Bananen und Kunst

Die Erleichterung in der Museumsszene ist groß: Ab 7. Dezember darf wieder geöffnet werden. Der Montag ist aber in vielen Häusern traditionell der Schließtag. Die großen Häuser am Standort Linz öffnen daher erst am Dienstag, den 8. Dezember. Das Programm ist bunt. Im Lentos beginnt sogar eine kleine, neue Ausstellung.