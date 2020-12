Innviertler sind reif für das Buch der Rekorde

Ziel: Bestehende Grenzen überwinden

Und die Innviertler haben noch mehr vor. „Mein Team und mich treibt der Wille an, bestehende Leistungs- und Innovationsgrenzen zu überwinden“, sagt Sommerauer. Der 42-Jährige, der seit 2016 Geschäftsführer des Familienunternehmens ist, beschäftigt am Standort in St. Pantaleon 20 Mitarbeiter und baut im Vertrieb auf ein Netz aus Partnern.