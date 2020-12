Corona-Maßnahmen: Erste Lockerungen in der Stadt

Die Stadt Salzburg entschärft schrittweise Corona-Maßnahmen: In Kurzparkzonen muss wieder gezahlt werden, der Recyclinghof ist ab Montag offen. Auf Märkten gibt es wieder mehr Sortiment (bis auf Gastro-Stände). Die ungewohnte Stille am Abend in der Altstadt wird die Salzburger aber noch länger begleiten.