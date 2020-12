Steirische Thermen fordern eine Öffnungsstrategie

In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass die Sicherheitskonzepte funktionieren: „Die Thermen sind bestens vorbereitet und viele Gäste warten sehnsüchtig auf das Öffnen!“, sagt Gernot Deutsch von der steirischen Heiltherme in Bad Waltersdorf. Wesentlich für einen erfolgreichen Start ist die Planungssicherheit für die Betriebe. Branchenvertreter Peter Prisching vom AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf: „Wir brauchen ein bis zwei Wochen Vorlaufzeit, um den Betrieb hochzufahren. Das geht nicht von heute auf morgen.“