Wir gratulieren folgenden Lesern!

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens, daher erfüllen wir unserer Leserin Karin K. aus Freistadt den Wunsch, den sie uns via „Brief ans Christkind“ auf www.krone.at/christkind übermittelt hat: In den kommenden Tagen darf sie sich über das Schmuckset „Blume des Lebens“ von Fleischanderl Schmuck in Freistadt freuen! So kann Frau K. umso mehr am Weihnachtsabend strahlen.