Australische Familie findet auf Christbaum Koala

Eine Dekoration der ganz besonderen Art hat eine Australierin in ihrem Christbaum entdeckt: Neben Kugeln, Sternen und Lichtern hing ein Koala am Stamm. Das putzige Tier hatte es sich in der Kiefer gemütlich gemacht. Amanda McCormick aus Coromandel Valley südlich von Adelaide dachte zunächst, ihre Kinder hätten ein Plüschtier in den Baum gehängt.