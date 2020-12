30-Jähriger fuhr mit gestohlenen Taferl zu Polizei

Seit 2018 besitzt der Mann bereits keine gültige Lenkerberechtigung, trotzdem setzte er sich am Donnerstag für seinen Vorladungstermin bei der Polizei in Werfen hinters Steuer. Während der Amtshandlung stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Der 30-Jährige wird wegen verwaltungs- und strafrechtlichen Delikten angezeigt. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt und er musste den Fahrzeugschlüssel abgeben.