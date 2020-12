Corona-Schwitzkasten | Tödlichste Woche

Corona-Schwitzkasten: Heute geht es los - die Corona-Massentests starten in Wien, Tirol und Vorarlberg. Die Erwartungen in dieses Massenexperiment sind hoch gesteckt. Entscheidend für den Erfolg wird eine hohe Beteiligung sein. Und deshalb wird von vielen Seiten dazu aufgerufen, sich testen zu lassen. So haben sich auch die neun Landeshauptleute, die wahrlich nicht immer einer Meinung sind, zu einem gemeinsamen Aufruf aufgerafft und „appellieren dringend“ an die Bevölkerung, sie möge sich testen lassen. Auch zahlreiche prominente Österreicher unterstützen die Massentest-Kampagne. Ex-Skistar und TV-Moderator Armin Assinger bringt es so auf den Punkt: „Das Coronavirus hat uns im Schwitzkasten, das lässt uns nicht los. Aber jetzt schlagen wir zurück!“ Na, dann hoffen wir jetzt einmal, dass uns eine Art Zurückschlagen auf diese Weise gelingt.