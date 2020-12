Bewaffnete Fahrzeugdiebe gingen Polizei auf Leim

Ein Pole (23) aus dem Flachgau und ein Österreicher (18) aus der Stadt brachen in der Zeit von 2. November bis zum Vormittag des 2. Dezember in eine Walser Tiefgarage ein. Dabei rafften die beiden einen fünfstelligen Betrag aus einem abgestellten Pkw. Aufgrund von Zeugenaussagen rechnete die Polizei am Mittwoch mit einer Rückkehr der Männer zu der Garage und einem Auto-Diebstahl. Beamten legten sich darum auf die Lauer in Wals. Und tatsächlich geschah es: Kurz nach 21 Uhr näherten sich die beiden Männer mit einem Auto der Tiefgarage. Noch bevor sie eindringen konnten, nahmen die Beamten die Langfinger fest. Im Auto des Polen fanden die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug sowie eine Schreckschusspistole. Die beiden Männer wurden nach einer richterlichen Anordnung in die JA Salzburg gebracht. Sie sind nicht geständig.