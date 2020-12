Fahrzeuge kollidierten auf Tauernautobahn

Der 21-Jährige lenkte seinen Klein-LKW auf der Tauernautobahn A10 in Fahrtrichtung Villach. Auf Höhe Eisentratten kam er mit seinem Fahrzeug auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn im Zuge eines Überholmanövers ins Schleudern und kollidierte mit dem Auto des 73-Jährigen aus Deutschland. Das Auto des Pensionisten wurde gegen die Betonleitwand geschleudert. Am Pkw entstand Totalschaden, am Klein-LKW, welcher auf der Überholspur zum Stillstand kam, entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.