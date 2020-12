Das Jahr im Schatten der Corona-Krise

„Einem mikroskopisch kleinen Teilchen gelingt es auf einem chinesischen Fischmarkt zu mutieren, von Tier auf Mensch überzuspringen. Dem Immunsystem ist das Virus unbekannt, und so dringt es tief ein, bis in die Zellen. Der Mensch wird krank, und nach nur wenigen Monaten ist es die ganze Welt“, so fasst „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand im Vorwort des Schlagzeilenbuches die Genesis der Corona-Krise zusammen, „das Virus hält uns fest in den Klauen. Es ändert unser Denken und unser Verhalten.“